Fazlı Kılıç kimdir? Fazlı Kılıç mesleği ne? Fazlı Kılıç kaç yaşında, nereli?
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Fazlı Kılıç kimdir? Fazlı Kılıç mesleği ne? Fazlı Kılıç kaç yaşında, nereli?

09.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:18
Fazlı Kılıç kimdir? Fazlı Kılıç mesleği ne? Fazlı Kılıç kaç yaşında, nereli?

Siyaset dünyasının tanıdık isimlerinden Fazlı Kılıç vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Fazlı Kılıç mesleği ne? Fazlı Kılıç kaç yaşında, nereli? Fazlı Kılıç kimdir?

Ak Parti'de yaşanan siyasi hareketlilik sonrası Fazlı Kılıç ismi gündeme geldi. Sosyal medyada da trend olan Fazlı Kılıç hakkında Siyaset dünyasının tanıdık isimlerinden Fazlı Kılıç vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Fazlı Kılıç mesleği ne? Fazlı Kılıç kaç yaşında, nereli? Fazlı Kılıç kimdir konuları araştırıldı.

FAZLI KILIÇ KİMDİR?

1958 Erzincan doğumludur.

1960 yılından beri Kağıthane'de ikamet etmektedir. İlk ve orta tahsilini Kağıthane'de

tamamlamıştır.

Beyoğlu Ticaret Lisesini ve İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesini bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde muhasebe denetim uzmanlığı programını tamamlamıştır. Yaklaşık 20 senedir Kağithane'de siyaset yapan KILIÇ, bu süre içerisinde siyasi partilerin bünyesinde mahalle teşkilatından, il yönetimine kadar değişik kademelerde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

İl Genel Meclisi Üyeliği grup başkanlığı yapmıştır. Ak Parti kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve

İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan KILIÇ, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilerek göreve başlamıştır.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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