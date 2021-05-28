Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı
Kırmızı Oda dizisinin dört bölümünde yer oynayan Hande Doğandemir, aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu, mayosuyla spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde yer oynayan Hande Doğandemir, tatil sezonunu açtı. Soluğu Muğla'da alan ünlü oyuncu, pembe mayosuyla objektiflere yansımıştı. 35 yaşındaki Doğandemir'in fazla kilolarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.
TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Doğandemir, pembe mayosuyla egzersiz yaptı. Doğandemir, o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.