500 bin dolar ödüllü Rainbow Six Siege İsveç Major 2021'in kazananı FaZe Clan oldu!

Altı Major tekrar geri döndü ve bu kez yılın üçüncü ve son etkinliği için İsveç'e gitti. Gävle'de gerçekleşen Six İsveç Major, dünyanın dört bir yanından 16 takımın 500.000 dolara yarıştığını ve 2022 sezonu için bazı tatlı Six Invitational puanlarını gördü.

Ağustos ayında düzenlenen Six Mexico Major'a benzer şekilde, İsveç binbaşısı aynı formattan oluşuyordu. Grup aşaması 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti ve daha sonra 12-14 Kasım tarihler arasında da Playoff'lara geçti.

Rainbow Six İsveç Major, Rainbow Six'in en iyi iki takımının bir gösteri yaptığı gibi kesinlikle hatırlanması gereken bir maçlardan biriydi. Grup aşamasında hem FaZe hem de NiP'den etkileyici bir 5-0-0-1'den sonra büyük finaller için kaderleri vardı. NiP, finallere kadar nakavt aşamasında harita bırakmazken, FaZe yarı finalde DAMWON'u 2-1 devirerek mücadele etti.

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Büyük Finaller'de FaZe Clan 1-0 öne geçti ancak Ninjalar sonraki iki haritayı alarak FaZe'i duvara sıkıştırdılar. Ancak FaZe son iki haritayı da kazanarak 5 serinin en iyisi 3-2'yi aldı ve kupayı kaldırdı.

Şampiyon olan FaZe Clan birincilik ödülü 200 bin doların sahibi olurken, Ninjas in Pyjamas ikincilik ile 80 bin dolar ödülü aldılar.