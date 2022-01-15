FAYETTEVILLE - Jason Walker'ın anısına ailesi ve destekçilerinden gösteri

8 Ocak'ta polis memuru Jeffrey Hash tarafından vurularak öldürülen Jason Walker'ın anısına ailesi ve destekçileri, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Fayetteville kentinde Cumberland İlçe Adliyesi önünde toplanarak barışçıl gösteri düzenledi.

8 Ocak'ta polis memuru Jeffrey Hash tarafından vurularak öldürülen Jason Walker'ın anısına ailesi ve destekçileri, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Fayetteville kentinde Cumberland İlçe Adliyesi önünde toplanarak barışçıl gösteri düzenledi. Gösteride George Floyd'un büyük ağabeyi ve katılımcılar barış ve birlik çağrısında bulundu.