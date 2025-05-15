Fay zonu ve fay hattı farkı nedir?

FAY ZONU NEDİR?

Yerbilim alanında sıkça karşılaşılan terimin anlamı şu şekildedir.

• Fay hattı boyunca, uzunluğu genişliğinden oldukça fazla olan, çok sayıda kırık yüzeyi ve kırılmış, çatlamış, ezilmiş ve parçalanmış kayalar ve/veya fay kili içeren, fayın türüne ve kesilen kayalara bağlı olarak boyutları değişebilen bir kuşak şeklindeki alan.

• Diğer terim adları: fay kuşağı, Verwerfungszone, f, distributed fault; distributive fault; fault zone, zone de faille, f, Bombyliidae

FAY HATTI NEDİR?

Fay hattı, yer kabuğundaki iki farklı levhanın birleşim noktasıdır. Bu levhalar sürekli olarak hareket halindedir. Ancak bu hareketler zamanla stres birikimine neden olur. Enerji birikimi belirli bir eşiği aştığında ise fay hattı kırılır ve deprem meydana gelir.

FAY HATTI KIRILIRSA NE OLUR?

Fay hattının kırılması, yer kabuğunda ani bir enerji boşalmasına neden olur. Bu boşalma sarsıntı şeklinde hissedilir ve depreme yol açar.

Kırılma anı ve kırılan fayın uzunluğu, depremin büyüklüğünü belirler. Kırılma ne kadar büyük ve derin olursa, deprem de o kadar şiddetli olur.