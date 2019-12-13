Fatsa'da Z-Kütüphanesi hizmete girdi

13.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:40

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Orta Okulu Z-Kütüphanesinin resmi açılışı Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.



Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okullarda okuma kültürünü arttırmaya yönelik projeler geliştirilmek adına yürütülen zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi (Z-Kütüphane) kapsamında Fatsa Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programla "Z-Kütüphane" açılışı yapıldı.



Z-Kütüphane açılış programına katılan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, kütüphane ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Okul Müdürü Muhsin Çok'tan bilgiler aldılar. Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi (Z-Kütüphane) kapsamında 2014 yılı Ekim ayından bu güne Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip İlkokul/Ortaokul/Lise Z-Kütüphanelerinin yapıldığı ve öğrencilerin hizmetine sunulduğu ifade edildi.



İlde 52 tane Z-Kütüphane yapımının tamamlandığı tüm ilçelerde en az bir tane Z-Kütüphanenin mevcut olduğu, 2019 yılında kurulumu ve donatımı tamamlanan Z-Kütüphanelerin 6'sının Altınordu ilçesinde, 1 tanesi de Fatsa ilçesinde yapıldığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA