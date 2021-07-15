Fatsa'da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor
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Fatsa'da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor

Fatsa'da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından, vatandaşlara eğlence dolu bir yaz yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Fatsa'da Yaz Etkinlikleri' programları ilgi görüyor.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından, vatandaşlara eğlence dolu bir yaz yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Fatsa'da Yaz Etkinlikleri' programları ilgi görüyor.

Atatürk Parkı Amfi Tiyatro'da, Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi ekibinin hazırlayıp sunduğu etkinliklere yaştan insan yoğun ilgi gösteriyor. Doğaçlama tiyatro, sokak tiyatrosu, nesne tanıma, sessiz okuma, bardak pinpon, ağız okuma, kelime türetmece, minyatür futbol, palyaço ile gol, halka atmaca, mendil kapmaca, çocuk ve yetişkin yarışmaları ve mini diskodan oluşan eğlenceli aktivitelerle vatandaşlar keyifli bir yaz akşamı geçiriyor. Yaklaşık iki yıldır korona virüs salgını nedeniyle bir araya gelemeyen ve sosyalleşemeyen çocuklar, keyifli oyunlarla gönüllerince eğleniyor.

Fatsa'nın, kültür ve sanat şehri olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi. Başkan Kibar, "Vatandaşlarımızı ortak bir sevinç ve neşeyle duygu birliği etrafında buluşturan bu tür etkinliklerimizi önemsiyoruz. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte yaz etkinliklerimizi başlattık. Aynı zamanda Atatürk Parkı Amfi Tiyatro alanında çok güzel eğlenceli programlar organize ediyoruz. Yaz etkinliklerimizle Fatsa'mıza dinamizm ve hareketlilik katarak özlediğimiz, hasret kaldığımız günlere kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Yaz akşamlarını keyifli ve eğlenceli geçirdiklerini söyleyen vatandaşlar ise etkinlikler için teşekkürlerini iletti. - ORDU

Fatsa'da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor
Fatsa'da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor
Fatsa'da yaz etkinlikleri doyasıya geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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