Fatsa'da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatsa'da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi

Fatsa'da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından çok amaçlı konteynır toplama aracından oluşan yeni teknoloji çöp toplama sistemine geçildi.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından çok amaçlı konteynır toplama aracından oluşan yeni teknoloji çöp toplama sistemine geçildi.

Daha temiz bir çevre sloganı ile temizlikte kararlı adımlar atan Fatsa Belediyesi, çöp toplama hizmetinde modernizasyon yaptığı, çok amaçlı konteynır toplama aracından oluşan yeni teknoloji çöp toplama sistemine geçti. Hem zamandan, hem ekonominden tasarruf sağlayan güvenlikli çok amaçlı konteynır aracına (ÇAÇA) entegre olan Fatsa Belediyesi, temizlik hizmetlerinde yeni bir döneme girdiği sistemin avantajlarından faydalanıyor. Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz sıcaklıklarının artmasıyla konteynerlerini koku yapmaması, haşere ve zararlı bakterilerin üremesinin engellenmesi amacıyla da otomatik yıkamalı araçlarla düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, şehrin belli noktalarına yerleştirilen yeraltı ve yerüstü konteynerlerini ÇAÇA denilen çok amaçlı konteyner toplama aracı ile otomatik olarak boşaltılıp yıkandığını söyledi. Hizmetin, son derece teknolojik olduğunu ifade eden Yuva, "Aracı kullanacak kullanıcı, operatör mahallinde bulunan elektronik ekran panel, uygun kamera görüntüleri ve joystick yardımıyla katı atık toplama işlemini gerçekleştirebilecek. Tamamen elektronik ve hidrolik sistemlerle donatılan ÇAÇA, 145 saniye içerisinde yeraltı çöp konteynerlerini toplayabiliyor. 4 metre çalışma yarıçapına, 270 derece çalışma açısına, 3 buçuk ton yük kaldırma kapasitesine sahip olan ÇAÇA, yatayda 4,9 metre, dikeyde ise 6,9 metre çalışma mesafesine uzayabiliyor. Öngörülen çalışma şartlarında makinenin devrilmeden çalışabilmesini sağlayan ÇAÇA'da, kulenin altında 2 adet hidrolik kontrollü mesnet ayakları bulunuyor. ÇAÇA'lar, geleneksel konteynerlere oranla yüksek çöp kapasitesine sahip yer altı ve yer üstü konteynerlerini çok daha kısa sürede boşaltabiliyor. Konteyner kalabalığının azaltılması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, hijyen ve sağlıklı çevre koşullarının elde edilmesi sistemin önemli avantajlarıdır" dedi. - ORDU

Fatsa'da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Ezgi Mola Beren Saat Hazal Kaya
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Roland Garros Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatsa'da teknolojik çöp toplama sistemi hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 14:04:32. #1.16#

title