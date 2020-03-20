Fatsa'da ev yangını Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA