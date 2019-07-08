Fatsa Belediyesinin borcu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediyenin borçlarına ilişkin, "Göreve geldiğimizde Fatsa Belediyesini 160 milyon lira borç ile devraldık. Bu rakamın boyutunu, önümüze çıkaracağı engelleri ve bu engelleri nasıl aşacağımızı önümüzdeki 6 ay içinde göreceğiz." dedi.

Kibar, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri andan itibaren geceli gündüzlü çalıştıklarını belirtti.

Belediyenin mevcut borcunun yüksek olmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Kibar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim ziyaretleri esnasında belediyeyi ziyaret etmiştik. Bizlere belediyenin toplam borcunun 60 milyon civarında olduğu ve bununla ilgili basın açıklaması yapacaklarını bizzat başkan kendi söylemişti. Bununla ilgili basın açıklaması yapılmadığı gibi açıkladıkları borcun gerçekle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Biz göreve geldiğimizde Fatsa Belediyesini 160 milyon lira borç ile devraldık. Bu rakamın boyutunu, önümüze çıkaracağı engelleri ve bu engelleri nasıl aşacağımızı önümüzdeki 6 ay içinde göreceğiz. Bu borç çok mu, az mı, o zaman değerlendireceğiz. Ayrıca göreve geldiğimizde kasada bize bırakılan para 25 bin lira."

Kibar, kaynak yaratma noktasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını, satış yoluyla kaynak üretecekleri bir alan olmadığını kaydederek, "Bu yüzden borcu kabul edilebilir seviyeye taşıyana kadar projelerimizi ve şehrin çözüm bekleyen sorunlarını lokal çalışmalarla geçiştireceğiz ya da biraz öteleyeceğiz. Bunun başında pazar yeri projemiz var. Bunun toplam maliyeti 15 milyon liraya yakın ama biz bu projenin uygulanacağı alanda 1-2 milyon lira masrafla zemin çalışması yapacağız. Üstünü ise ilerleyen zamanlarda imkanlarımız doğrultusunda kapatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA