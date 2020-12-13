FATMA TURGUT'UN KLİBİNE EMRE AYDIN KONUK OLDU!
13.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:14
Fatma Turgut'un 'Unuttum Gitti' şarkısının klibine Emre Aydın konuk oldu. Büyük merak uyandıran Turgut'un yeni video'su, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak
Fatma Turgut, ilk solo albümü 'Elimde Dünya'nın dördüncü video klibini 'Unuttum Gitti' şarkısına çekti. Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde ve Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde çekilen klipte şarkıcıya, parçanın söz ve bestesine imza atan Emre Aydın da eşlik etti.
Kaynak: Snob Magazin