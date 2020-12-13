FATMA TURGUT'UN KLİBİNE EMRE AYDIN KONUK OLDU!

Fatma Turgut, ilk solo albümü 'Elimde Dünya'nın dördüncü video klibini 'Unuttum Gitti' şarkısına çekti. Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde ve Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde çekilen klipte şarkıcıya, parçanın söz ve bestesine imza atan Emre Aydın da eşlik etti.

Kaynak: Snob Magazin