Fatma Şahin Kasney'in oğlu Kamil Bahadır'ın nikahını kıydı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatma Şahin Kasney'in oğlu Kamil Bahadır'ın nikahını kıydı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in oğlu Kamil Bahadır'ın nikahına katıldı.

Fatma Şahin Kasney'in oğlu Kamil Bahadır'ın nikahını kıydı
10.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:20

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in oğlu Kamil Bahadır'ın nikahına katıldı.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in tek oğlu olan Kamil Bahadır Kasney ile Sema Kasney'in nikah töreni yeni tip Kovid-19 korona virüs salgını nedeniyle Karapınar Su Gözü Mesire alanında açık havada düzenlenen törenle kıyıldı. Genç çiftin nikahlarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Fatma Şahin genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah törenine katılan misafirleri tek tek kapıda karşılayan AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ailesi konuklarıyla yakından ilgilenirken, törene, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Nizip İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, AK Parti Karkamış ilçe Başkanı Ahmet Özaslan da genç çiftin nikah şahitleri oldu.

Törene STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney de nikah töreni sonunda yaptığı konuşmada, törene katılarak genç çiftin nikahını kıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve tüm davetlilere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı Eğitim
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü...
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Spor
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda 3. Sayfa
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Patronunun çekini bozduran çalışan, 'Hırsız var' deyip arkadaşlarıyla kaçtı
Patronunun çekini bozduran çalışan, "Hırsız var" deyip arkadaşlarıyla kaçtı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fatma Şahin Kasney'in oğlu Kamil Bahadır'ın nikahını kıydı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 17:53:45. #1.15#
title