Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
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Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı

Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcası Ahmet Kıymık (92), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcası Ahmet Kıymık (92), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Kıymık, dün hayatını kaybetti. Kıymık için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Ahmet Kıymık'ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.


Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Fatma Şahin'in amcası, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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