Fatma Şahin'den Adaylık Değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel seçimlerde adaylığı konusuna ilişkin, "Benim tercihim doğduğum yere hizmet etmek ve yaptığımız işin toplumdaki karşılığını görmek." dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden (GGC) yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, GGC'nin bir süre önce yapılan genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemiyet başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Ay ve yönetimini tebrik eden Şahin, insanların doğru, tarafsız, bağımsız ve hızlı haber almasının en önemli talepleri olduğunu, bu yüzden basının önemli bir noktada bulunduğunu dile getirdi.

Göreve gelirken söz verdiği bin 27 proje içerisinden yapamadıkları tek projenin kongre merkezi olduğunu belirten Şahin, "Bu projenin de her şeyi tamam. Uygulama projelerimiz bitti. Yerimiz tamam. TEDAŞ'ın yerinin taşınmasıyla ilgili süreç uzayınca gecikti, ancak o da yeni dönemimize bismillah denildiğinde ihalesi yapılacak." dedi.

Şahin, yaklaşan yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Genel merkezimizde kasım başı itibarıyla takvim başlayacak. Önce aday adaylıklarının başvuruları başlıyor. Sonra teşkilat teamülleri yapılıyor. Sonra halka ve sivil toplumlara soruluyor. Bunlardan sonra şehrin röntgeni çekiliyor. Sonra parti ve adayın durumuna bakılıyor. Bunda duygusal bir şey yok, her şey ortadadır. Halk ne isterse o olur. Bizim seçim kaygımız yok, işimize odaklanıyoruz. Melik Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bana 'Özellikle büyükşehirlerde büyük işlerde ilk dönemin pansuman dönemi olduğunu, daha büyük işlerin ikinci dönemde ortaya çıktığını' söylemişti. Biz büyük işlerimizin 4'te 3'ünü bitirdik. Büyük projelerimizin sonucuna daha varamadık. Benim tercihim, doğduğum yere hizmet etmek ve yaptığımız işin toplumdaki karşılığını görmek."

GGC Başkanı İbrahim Ay da cemiyetin projeleri hakkında bilgi vererek, Fatma Şahin'e yerel basına desteğinden dolayı teşekkür etti.