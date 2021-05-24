Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?
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Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?

Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?
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Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu? sorusu yanıt arıyor. Fatma Öz kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Fatma Öz konusu ele alınıyor. Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?

Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

FATMA ÖZ KİMDİR?

Fatma Öz, 45 yaşında iki çocuk annesi.

FATMA ÖZ'E NE OLDU?

19 Nisan tarihinden itibaren ulaşılamayan Fatma Öz hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

5 Mayıs Çarşamba günü, Fatma Öz'ün birlikte yaşadığı erkek arkadaşından haber aldı ancak aile şüpheleri olduğunu belirterek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Ailesinin onaylamadığı bir ilişkisinin olması nedeniyle ailesinden uzakta yaşayan Fatma Öz, yaşadığı yerin adresini ve telefon numarasını da vermediği için aile kayıptan 5 Mayıs tarihiyle haberdar olduğunu belirtti.

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