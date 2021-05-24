Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?

Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu? sorusu yanıt arıyor. Fatma Öz kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Fatma Öz konusu ele alınıyor. Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?