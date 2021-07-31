Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Aşağı alıçlı köyü sakinlerinden Mehmet MURATHAN'ın eşi Alaattin MURATHAN, Ayşe TAŞTAN, Emine YILMAZ, Songül ÖZTÜRK, Hümeyra Dereli ve Zeynep TAŞDEMİR'in anneleri Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Alaattin MURATHAN: 0537 526 34 11
31 Temmuz 2021, Cumartesi
Kaynak: Habermetre