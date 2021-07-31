Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Aşağı alıçlı köyü sakinlerinden Mehmet MURATHAN'ın eşi Alaattin MURATHAN, Ayşe TAŞTAN, Emine YILMAZ, Songül ÖZTÜRK, Hümeyra Dereli ve Zeynep TAŞDEMİR'in anneleri Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Alaattin MURATHAN: 0537 526 34 11

31 Temmuz 2021, Cumartesi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Yıldız Tilbe Sevda Erginci Prens William
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatma MURATHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 13:19:35. #1.15#

title