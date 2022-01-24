Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. İstanbul'da hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. Fatma Girik'in cenazesi nereden kaldırılacak? Namazı nerede kılınacak? Fatma Girik'in cenazesi ne zaman kaldırılacak?

6 ay önce rahatsızlanarak Muğla'dan İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Yarın iki ayrı yerde tören düzenlenecek olan sanatçı Bodrum'da toprağa verilecek. Fatma Girik'in cenazesi ne zaman kaldırılacak? Fatma Girik'in cenazesi nereden kaldırılacak? Namazı nerede kılınacak?

FATMA GİRİK'İN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK? ^

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

BODRUM'DA DEFNEDİLECEK

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

CENAZESİYLE İLGİLİ VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği röportajda cenazesiyle ilgili vasiyetinden bahsetmişti. Girik, açıklamasında "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" demişti.

EVİNDE RAHATSIZLANMIŞTI

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Fatma Girik, geçtiğimiz yıl Bodrum'daki evinde rahatsızlanmıştı. Yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırılmıştı. Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncu daha sonra da İstanbul'da fizik tedavi görmüştü.

Haberler.com - Gündem