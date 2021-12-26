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Fatih Ürek'e mahkemeden büyük şok!

Fatih Ürek'e mahkemeden büyük şok!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla 2014'te dava açmıştı. İşte haberin detayları...

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Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Mühürdar, Ürek'in SGK'ya verilmesi gereken belgeleri teslim etmediğini, sigorta primleri de yatırmadığını iddia etmiş, Ürek ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dosyasına sunmuştu. Hakim, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığına hükmederek, ücretin ödenmesine karar verdi. Ürek, kararın bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme bu itirazı reddetti.

Ünlü şarkıcı bu karara da itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da, Bölge Adliye Mahkemesi kararının yerinde olduğuna hükmetti. Mühürdar'ın avukatı Gökhan Alpertunga "Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir" dedi.
Fatih Ürek'e mahkemeden büyük şok!

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