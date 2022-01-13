Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım! Sözleri Galatasaraylıları kahredecek - Haberler
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Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım! Sözleri Galatasaraylıları kahredecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Galatasaray'daki 4. döneminin son bulmasının ardından Fatih Terim'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Ayrılık sonrası ilk kez paylaşım yapan Fatih Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam…" dedi. Terim'in bu sözleri ise "Galatasaray'da bir daha görev yapmayacak" diye algılandı.

Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi. Galatasaray'daki 4. dönemini yaşayan Terim, geçtiğimiz günlerde görevden alındı. Sessizliğini bozan Terim, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SON İMZAM"

Fatih Terim, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam…" notunu düştü. Terim'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet alırken bir kesim de Terim'in bu sözlerini "Galatasaray'da bir daha görev yapmayacak" diye algıladı.

Fatih Terim, Twitter'dan paylaşım yaptı! Herkes, Galatasaray'a bir daha dönmeyeceği yorumunda bulundu

Servet Uzun
Servet Uzun
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