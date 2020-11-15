Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı
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Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

15.11.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:20
Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

FATİH'te Afganistan uyruklu gençlerin kız meselesi yüzünden başladığı belirtilen kavgaları cinayetle bitti.

FATİH'te Afganistan uyruklu gençlerin kız meselesi yüzünden başladığı belirtilen kavgaları cinayetle bitti. Şüphelilerin kavga ettiği anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 kişi  gözaltına alındı.

Fatih, Nişanca Mahallesi, Mola Taşı Caddesi üzerinde 9 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda bir marketin önünde 7-8 kişilik kavga etmeye başladı. Sokaktaki onlarca insanın gözü önünde yaşanan kavga sırasında Ahmet Khaalid (26) bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan Ahmet Khaalid  Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Afganistan uyruklu Bilal M.(43), Reham M.(20), Zebi M.(18) Bayrampaşa'da  Rahman A.(23) Surgun Ş.(20) ise Sultangazi ilçesinde olaydan sonra gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha öncede kız meselesi yüzünden tartıştıkları, olay günü market önünde karşılaştıklarında bir kez daha kavga ettikleri tespit edildi.


- İstanbul
Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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