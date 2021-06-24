FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli 800 gram bonzai ve hassas terazi ile yakalandı.

FATİH'te düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli 800 gram bonzai ve hassas terazi ile yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Yedikule Mahallesi Teyyareci Rıdvan Sokak'ta, A.A., T.T. ile S.A.'yı toplam 804 gram bonzai ve hassas terazi ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerin devamı için Kocamustafapaşa Şehit Sinan Acar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Metin Oktay Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:47:29. #1.16#

title