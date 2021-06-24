FATİH'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

FATİH'te düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli 800 gram bonzai ve hassas terazi ile yakalandı.

FATİH'te düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli 800 gram bonzai ve hassas terazi ile yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Yedikule Mahallesi Teyyareci Rıdvan Sokak'ta, A.A., T.T. ile S.A.'yı toplam 804 gram bonzai ve hassas terazi ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerin devamı için Kocamustafapaşa Şehit Sinan Acar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı