Fatih'te Trafik Kazası Sonrası Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Fatih'te kaza yapan iki araçta bulunan kişiler arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre,



iki araç Derviş Ali Mahallesi Yeşilce Direk Sokağında kaza yaptı. Kaza sonrası iki araçta bulunan vatandaşlar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.



Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan kazada, taraflar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bacağından yaralanan iki vatandaş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, emniyet güçleri olay yerinde yapılan çalışmaların ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.