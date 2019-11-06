Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kardeşlerin siyanür içtikleri tespit edildi.

06.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:43
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kardeşlerin siyanür içtikleri tespit edildi.


Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Emniyet görevlileri evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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