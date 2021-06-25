Fatih'te nakliyat kamyonu yandı

Fatih Sahil Yolu'nda nakliyat kamyonu yandı.

Fatih Sahil Yolu'nda nakliyat kamyonu yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında Yunus Kızıltepe'nin kullandığı 34 JG 3916 plakalı kamyon arıza yaptı. Kamyonun motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durdurulan kamyon, kısa süre içerisinde alev aldı. Durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kamyondaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kamyonun yanma anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı