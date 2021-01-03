Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu

Fatih'te, arkadaşlarının kaldığı eve misafir olarak giden Afgan uyruklu genç, ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından gencin şüpheli ölümü üzerine polis, diğer 3 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

İstanbul'da, saat 15.00 sırlarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Silivrikapı Yağhane Sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, üç arkadaşının kaldığı eve misafir olarak giden Afgan uyruklu Abdulahad Zadran'dan arkadaşları, sabah saat 10.00 sıralarından beri haber alamadı. Gencin kaldığı odaya giden arkadaşları onu, odada hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine gençlerden biri durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumdan şüphelenen sağlık ekipleri, uzman doktorun gelmesi için polise başvurdu.

POLİS, ÜÇ ARKADAŞI KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Bunun üzerine olay yerine uzman doktor sevk edilerek, evde ve cansız beden üzerinde inceleme yapıldı. Doktor yaptığı incelemede, gencin şüpheli bir şekilde öldüğünü ancak kesin nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Polis ekipleri, doktorun raporunun ardından Afganistanlı Zadran'ın evlerine gittiği 3 kişiyi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Daha sonra polis ekipleri, olay yerinde delil incelemesi yaptı. İncelemenin ardından 24 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU