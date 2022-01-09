Fatih'te köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Fatih'te köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta bir kişinin sokakta yaşayan köpeğe şiddet uyguladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlı Ö.B. gözaltına alınırken, köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.
Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde vatandaşların şüpheli Ö.B.'ye tepkisi yer alıyor.
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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