Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
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Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı

27.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:15
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı

FATİH'te kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

FATİH'te kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yardım için aracından inen sürücüye, kadının yakınları tepki gösterdi, şoför aracı bırakarak kaçtı. 

Kaza, önceki gün Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemeyen kadına Fatih Belediyesi'ne ait kamyonet çarptı. Araçlar için yanan yeşil ışıkta kamyoneti ile geçen şoför kadına yardım etmek için aracından indiği sırada yaralının yakınlarının tepkisi ile karşılaştı. Yaralı kadının yakınlarının saldırısından korkan şoför aracı bırakarak kaçtı. Olay yerine ambulans çağrıldı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başlattı.


- İstanbul
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı
Fatih'te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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