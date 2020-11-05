Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti

05.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:45

Fatih'te, bir taksi ile filyasyon ekibinin aracı cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü çıkarttığı bıçak ile 3 sağlık personelini tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.

Fatih'in tek şeritli Kocasinan Caddesi üzerinde geçen pazartesi günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre içerisinde 3 sağlık personelinin bulunduğu filyasyon aracı cadde üzerinde bir taksi sürücüsü ile karşı karşıya geldi. Öfkelenen taksi sürücüsü araçlarında bulunan filyasyon ekibine bıçak göstererek tehditlerde bulundu.

POLİSLER KİMLİĞİNİ BELİRLEDİĞİ TAKSİCİYİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde taksi sürücüsünün Hüseyin D. olduğunu belirledi. Saldırgan sürücü dün akşam saatlerinde Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli aynı gün "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Taksi şoförünün bıçak göstermesi ve tehditleri filyasyon ekibindekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SİNYOR: SONRA UBER''İ İSTEMEZSİNİZ TÜRKİYE''DE. BÖYLE DAVRANDIĞINIZ SÜRECE SİZ KAYBEDİYORSUNUZ
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
TOPLUM MÜHENDİSİ: Ekrem abi şu 6 bin taksi işini çöz de kurtar bizi şu zibidilerden
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Lionel Messi Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 16:32:12. #1.15#
title