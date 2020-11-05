Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti
Fatih'te, bir taksi ile filyasyon ekibinin aracı cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü çıkarttığı bıçak ile 3 sağlık personelini tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.
Fatih'in tek şeritli Kocasinan Caddesi üzerinde geçen pazartesi günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre içerisinde 3 sağlık personelinin bulunduğu filyasyon aracı cadde üzerinde bir taksi sürücüsü ile karşı karşıya geldi. Öfkelenen taksi sürücüsü araçlarında bulunan filyasyon ekibine bıçak göstererek tehditlerde bulundu.
POLİSLER KİMLİĞİNİ BELİRLEDİĞİ TAKSİCİYİ GÖZALTINA ALDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde taksi sürücüsünün Hüseyin D. olduğunu belirledi. Saldırgan sürücü dün akşam saatlerinde Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli aynı gün "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Taksi şoförünün bıçak göstermesi ve tehditleri filyasyon ekibindekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı