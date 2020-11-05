Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti

Fatih'te, bir taksi ile filyasyon ekibinin aracı cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü çıkarttığı bıçak ile 3 sağlık personelini tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.