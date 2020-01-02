İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi
İstanbul'un Fatih ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin kaldırım üzerinde cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede kimliği belirsiz şahsın donarak can verdiği tespit edildi.
Fatih'te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak öldü. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fatih Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerinde merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DONARAK CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk incelemede kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Videosu: İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi
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fatih cemaat tariklaların yeri bu olayda gösterdiki bunların dinele Allah la ilgi alakası yok .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Lafa gelince herkes müslüman ama o kadar zengin varki camilerden çıkmazlar ama fitre verirkende bunları görmek lazım Allah rahmet eylesin deyip insanlar geliştiriyorlar BÖYLE MUSLUMANLIK OLMAZZZCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Bu ayıp bize yeter. . . Allah ım bize merhamet eden kullarından eyle kulu kula muhtaç eyleme yarabbi. . . AminCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Yeni nesil müslümanlık. . . Yazıklar olsun hepimize. . .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır