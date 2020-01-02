İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi
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İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin kaldırım üzerinde cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede kimliği belirsiz şahsın donarak can verdiği tespit edildi.

02.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:14

Fatih'te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak öldü. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından morguna kaldırıldı.

Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerinde merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi.

DONARAK CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk incelemede kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi
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HABER YORUMLARI (4)

  • ADINIZI YAZIN:
    fatih cemaat tariklaların yeri bu olayda gösterdiki bunların dinele Allah la ilgi alakası yok .
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  • FUAT EKİNCİ:
    Lafa gelince herkes müslüman ama o kadar zengin varki camilerden çıkmazlar ama fitre verirkende bunları görmek lazım Allah rahmet eylesin deyip insanlar geliştiriyorlar BÖYLE MUSLUMANLIK OLMAZZZ
    Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
  • OSMİLET:
    Bu ayıp bize yeter. . . Allah ım bize merhamet eden kullarından eyle kulu kula muhtaç eyleme yarabbi. . . Amin
    Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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