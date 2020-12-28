Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı
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Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı

28.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:39

- Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı Kaldığı evi yakınca az kalsın iş yerlerini de yakıyordu Fatih Kumpa'da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı evi ateşe verdi.

- Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı

Kaldığı evi yakınca az kalsın iş yerlerini de yakıyordu

İSTANBUL - Fatih Kumpa'da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı evi ateşe verdi. Çıkan yangında alevler tüm evi sararken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, Fatih Kumkapı Katip Kasım Camii Sokaktaki iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan bir şahıs kaldığı evi ateşe verdi. Yangın kısa sürede daireyi sardı. Şahıs ise, yangından sonra dışarı çıkıp, bağırmaya başladığı ileri sürüldü. Panik içinde kalan çevredeki iş yeri sahipleri, durumu itfaiyeye haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Gelen polis ekipleri ise, evi yaktığı ileri sürülen adamı yakalayarak gözaltına alındı. Adam, neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.

Yangın nedeniyle kimse yaralanmazken, evde büyük hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı
Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı
Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı
Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı
Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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