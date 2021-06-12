Fatih'te bir apartmanda çıkan ve 4 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü
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Fatih'te bir apartmanda çıkan ve 4 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

Fatih'te bir apartmanda çıkan ve 4 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Fatih'te bir apartmanda başlayan ve yakınındaki 4 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir apartmanda başlayan ve yakınındaki 4 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Sinanağa Çeşmesi Sokak'taki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2'si bitişikte bulunan 4 binaya daha yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla bina sakinleri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binalarda hasar oluşurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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