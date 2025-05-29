Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmini izleyecek olanların merak ettiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu nedir, Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ oyuncuları kimler ve Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ özeti gibi konuları inceliyoruz.

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, İstanbul'un fethini Fatih Sultan Mehmet'in torunlarına bir satranç tahtası üzerinden anlatıyor.

Film, Fatih Sultan Mehmet'in zekasına, bilgeliğine, entelektüel kişiliğine ve edebi yönüne de ışık tutuyor. Büyük hükümdarın çok yönlü portresi, film boyunca çarpıcı detaylarla işleniyor.

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Can Sipahi: Fatih Sultan Mehmet

Caner Kurtaran: Bizans İmparatoru Konstantin

Emin Gürsoy: Aşık Paşazade

Bülent Alkış: Zağnos Paşa

Ali Efe Altunbaş: Şehzade Ahmet

Orhan Kılıç: II. Murad

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2023 yılında çekimleri tamamlanan filmde, Fatih Sultan Mehmet'in bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan büyük mücadelesi gözler önüne seriliyor. Filmin çekim yeri henüz açıklanmadı.