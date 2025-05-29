Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu, özeti ve Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmini izleyecek olanların merak ettiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu nedir, Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ oyuncuları kimler ve Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ özeti gibi konuları inceliyoruz.
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde, Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, İstanbul'un fethini Fatih Sultan Mehmet'in torunlarına bir satranç tahtası üzerinden anlatıyor.
Film, Fatih Sultan Mehmet'in zekasına, bilgeliğine, entelektüel kişiliğine ve edebi yönüne de ışık tutuyor. Büyük hükümdarın çok yönlü portresi, film boyunca çarpıcı detaylarla işleniyor.
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Can Sipahi: Fatih Sultan Mehmet
Caner Kurtaran: Bizans İmparatoru Konstantin
Emin Gürsoy: Aşık Paşazade
Bülent Alkış: Zağnos Paşa
Ali Efe Altunbaş: Şehzade Ahmet
Orhan Kılıç: II. Murad
FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
2023 yılında çekimleri tamamlanan filmde, Fatih Sultan Mehmet'in bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan büyük mücadelesi gözler önüne seriliyor. Filmin çekim yeri henüz açıklanmadı.