İzleyenleri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu veFatih Sultan Mehmet'in hayatı gündem oldu. Fatih Sultan Mehmet oğlunu öldürdü mü, hangi oğlunu öldü, neden öldürdü, gibi konular merak edildi. Peki, Fatih Sultan Mehmet oğlunu öldürdü mü, hangi oğlunu öldü, neden öldürdü?

FATİH SULTAN MEHMET'İN OĞLU ŞEHZADE MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜ

Şehzade Mustafa (d. 1450 - ö. 1474, Karaman), Fatih Sultan Mehmet ve Gülşah Hatun'un oğludur. Fatih'in Bayezid'den sonraki ikinci oğludur. Karaman'da sancak beyi iken 1474'te esrarengiz bir şekilde ölmüştür.

Fatih Sultan Mehmed'in ikinci oğludur. Edirnede 1450 yılında dünyaya gelmiştir. O devirde kaleme alınmış olan tarih kitapları, Şehzade Mustafa'dan "akıllı bir devlet adamı, çok iyi bir asker ve gayet yakışıklı bir erkek" sözleriyle bahsetmişler ve birçok hususta babasına benzediğini yazmışlardır.Karamanda sancak beyliği yapmış, babasının Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere katılmış ve büyük yararlılıklar göstermiştir.

Şehzade Mustafa, babası Fatih Sultan Mehmed'in hükümdarlığı sırasına Karaman'da valilik yapıyordu. 1474'te, Karamanoğulları Beyliği'ne karşı girişilen son askerî operasyonlardan birine katıldı, bu sırada hastalandı, Niğde civarında bir hamamda yıkandı ama hamamdan çıkmasından hemen sonra can verdi.

Ölümü Hakkındaki İddialar

Şehzade'nin can vermek üzere iken yakınlarına kendisini babasının bir yıl önce azlettiği Mahmud Paşa'nın zehirlettiğini söylediği, hatta zamanın yazarlarından Meâlî'nin, Hünkârnâme isimli eserine göre, Mahmud Paşa'nın Fatih Sultan Mehmed'e "Şehzade vefat etti ama devlete hizmet edecek olan ben buradayım" dediği bunun üzerine Fatih'in "Mustafa'mın düşmanı hayatta kalamaz" dediği ve Mahmud Paşayı zindana attırdığı ardından idam ettirdiği söylenir.