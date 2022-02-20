Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yeşil, turkuaz ve pembe renklerle aydınlatıldı - Haberler
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yeşil, turkuaz ve pembe renklerle aydınlatıldı

AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneğince, behçet hastalığının doğru tanı kriterlerini tıp dünyasına sunan Türk akademisyen Ord. Prof. Dr.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneğince, behçet hastalığının doğru tanı kriterlerini tıp dünyasına sunan Türk akademisyen Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet'i doğum gününde anmak ve behçet hastalığına dikkat çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yeşil, turkuaz ve pembe renklerle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yeşil, turkuaz ve pembe renklerle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yeşil, turkuaz ve pembe renklerle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yeşil, turkuaz ve pembe renklerle aydınlatıldı

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, Akdeniz, Doğum, Türk, Güncel, Haberler

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