AKDENİZ, MERSİN (AA) - Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneğince, behçet hastalığının doğru tanı kriterlerini tıp dünyasına sunan Türk akademisyen Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet'i doğum gününde anmak ve behçet hastalığına dikkat çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yeşil, turkuaz ve pembe renklerle aydınlatıldı.