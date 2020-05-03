Fatih Sultan Mehmed kimdir? Fatih Sultan Mehmed kaç yaşında tahta çıktı, ne zaman vefat etti?
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Fatih Sultan Mehmed kimdir? Fatih Sultan Mehmed kaç yaşında tahta çıktı, ne zaman vefat etti?

Fatih Sultan Mehmed kimdir? Fatih Sultan Mehmed kaç yaşında tahta çıktı, ne zaman vefat etti?
03.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:00

İstanbul'u fetheden komutan olarak tanınan Fatih Sultan Mehmed kaç yaşında İstanbul'u fethetti? II. Murad ve Hüma Hatun'un oğlu olarak Edirne'de doğdu. 6 yaşında Rum sancakbeyi oldu. Batılı hocalar tarafından eğitilen Sultan, Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca dillerini biliyordu. Fatih Sultan Mehmed neden öldü? İşte ayrıntılar...

Fatih Sultan, müjdelenen padişah olarak İstanbul'u fetih etti ve tarihe damga vurdu. İstanbul Fatihi adıyla bilinen Sultan, 12 yaşında tahta geçti ve hemen ardından Haçlı Seferleriyle karşılaştı. Küçük yaşta tahta geçmesi nedeniyle ülke içinde tepkiler arttı. Ancak Sultan Mehmed, imparatorluğun sınırlarını Tuna'dan Kızılırmak'a kadar genişleterek adını tarih sahnesine kazıdı. Peki, Fatih Sultan Mehmed nerede ve ne zaman öldü?

FATİH SULTAN MEHMED KİMDİR?

Çağ açıp kapatan padişah Mehmed, 30 Mart 1432'de, o dönem Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Edirne'de, II. Murad'ın Hüma Hatun'dan olan oğlu olarak dünyaya geldi. 1434'te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile birlikte Amasya'ya gönderildi. Amasya sancakbeyi ağabeyi Ahmed'in ölümüyle Mehmed, henüz 6 yaşında Rum sancakbeyi oldu. Sonrasında Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu.

Mehmed, medreseli hocaların aynı sıra Batılı hocalar tarafından da eğitildi. Saruhan Sarayında İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco ve diğer İtalyan eğitimciler Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozofların okumasına yardımcı oldular. Böylelikle Şehzade Mehmed çok kültürlü bir görüşe sahip oldu. Fatih Sultan Mehmed'in Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca biliyordu.

12 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI

Fatih Sultan Mehmet, 12 yaşında Osmanlı tahtına çıktı ve Edirne'ye gelir gelmez, babası ile anlaşma imzalayan Avrupalı Hıristiyan devletlerin, haçlı seferiyle karşılaştı. Çocuk yaşta bir şehzadenin padişah olması yadırgandığından, ayaklanma ve başkaldırılar arttı. Okumayı çok seven padişah, Farsça ve Arapça'ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı.

1100 YILLIK DOĞU ROMA İMPARATORLUĞUNU YIKTI

1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. İmparatorluk sınırlarını Tuna'dan Kızılırmak'a kadar genişleterek devletin başşehri olarak İstanbul'u almak ve Hz. Peygamber'in övgüsüne layık olmak istiyordu. 1452'de Boğazkesen Hisârı dediği Rumelihisârını inşa ettirdi. Karşısında Yıldırım'ın inşa ettirdiği Anadoluhisârı yükseliyordu ve böylelikle boğazı geçmek imkansız hale geliyordu. 1453 Şubat'ında Edirne'den yola çıkan toplar 5 Nisan'da İstanbul önlerine geldi ve 6 Nisan'da kuşatma başladı. Fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleşti ve Osmanlı ordusu Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden İstanbul'a girdi. Sultan Mehmed 1100 yıl hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Fatih ünvanını aldı. Fatih, şehirde onarıma başlarken yönetim olarak da değişikliklere gitti.

SEFERE ÇIKTIĞI SIRADA HAYATINI KAYBETTİ

1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında hayata veda etti.Gut hastalığından öldüğü düşünülse de zehirlendiği de iddialar arasında. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Sultan, Fatih Camii'ndeki türbede yatmaktadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 01:29:51. #1.14#
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