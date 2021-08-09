Fatih Şef kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak biyografisi!
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Fatih Şef kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak biyografisi!

Fatih Şef kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak biyografisi!
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Fatih Şef olarak tanınan şef Fatih Tutak hayatı merak ediliyor. Belirli aralıklarla katıldığı televizyon programlarında adından söz ettiriyor. Peki, Fatih Tutak kimdir? Fatih Şef kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak mesleği nedir? Fatih Tutak hayatı ve biyografisi nedir?

2015'te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn'da Baş Aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi.Peki, Uluslararası alanda tanınmış ünlü Türk şef ve restoran sahibi olan Fatih Tutak kimdir? Fatih Şef kaç yaşında, nereli? Fatih Tutak mesleği nedir? Fatih Tutak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FATİH ŞEF KİMDİR?

Fatih Tutak (d. 31 Ağustos 1985, İstanbul), uluslararası alanda tanınmış ünlü Türk şef ve restoran sahibi.

Tutak, ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra önce Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong'ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilcisi olan Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.

2015'te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn'da Baş Aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir mantı hazırladı. "From My Mum" (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn'da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından özel olarak yapıldı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.

ÖDÜLLER

2017: En iyi 36. Restoran/The Dining Room of The House of Sathorn - Asia's 50 Best Restaurants

2018: En iyi 43. Restoran/The Dining Room of The House of Sathorn - Asia's 50 Best Restaurants

2018: Michelin Plate/The Dining Room of The House of Sathorn - Thailand Michelin Guide

2020: "En İyi Şef" Adayı - Time Out İstanbul 19. Yeme İçme Ödülleri

2020: "En İyi Restoran" Adayı/Turk Fatih Tutak - Time Out İstanbul 19. Yeme İçme Ödülleri

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