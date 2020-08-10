Fatih Portresinin İstanbul'a dönüş yolculuğu için geri sayım!
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Fatih Portresinin İstanbul'a dönüş yolculuğu için geri sayım!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla haziran ayında satın alınan Fatih Portresi, İstanbul'a doğru son yolculuğuna başlıyor.

Fatih Portresinin İstanbul'a dönüş yolculuğu için geri sayım!
10.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:51

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat tarafından, gerekli kondisyon incelemeleri yapıldıktan sonra teslim alınacak yapıtın, hafta içi İBB Saraçhane Yerleşkesi'ne getirilmesi hedefleniyor. Portre, İBB bünyesindeki özel güvenlikli ve Rönesans dönemi resimlerinin korunması için tasarlanan ışık geçirmez özel depoda bir süre dinlendirildikten sonra Ağustos aynın üçüncü haftasında kamuoyuyla paylaşılacak. Eylül ayı sonu veya Ekim başında halka açık sergilenmesi programlanan portre için özel bir sergi alanı oluşturma çalışmaları da sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi, Türkiye'ye doğru son yolculuğuna başlıyor. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yapıtı teslim almak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Yapıt, teslim alınmadan önce gerekli kondisyon incelemesi yapılacak. Daha sonra nakliye şirketine teslim edilerek hafta bitmeden İstanbul'a dönmesi sağlanacak.

PORTRE İÇİN ÖZEL KORUMALI DEPO HAZIRLANDI

Venedikli ressam Bellini'nin atölyesinden çıkan üç orijinal Fatih portresinden biri olan yapıt için İBB bünyesinde de hazırlıklar tamamlandı. İlk etapta portre, Rönesans dönemine ait bir yapıtın korunması için gerekli koşulların sağlandığı, İBB Saraçhane Yerleşkesi giriş katındaki bir 'özel depo alanında' dinlendirilecek. Bilimsel ölçütlere göre hazırlanan depo, ışık ve nem gibi yapıta zarar verecek etmenlere karşı korumalı olarak tasarlandı. Portrenin korunması için yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

AĞUSTOS'UN ÜÇÜNCÜ HAFTASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Portre, kendisi için hazırlanan özel korumalı depoda bir süre dinlendirildikten sonra, Ağustos ayının üçüncü haftasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Portrenin ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığı bu program, pandemi koşullarının getirdiği kısıtlardan dolayı, sınırlı sayıda davetli ve medya mensubu ile gerçekleştirilecek.

EYLÜL ORTASINDA HALKA SERGİLENECEK

Ülkemize ait bilinen en eski portre olan yapıtın, pandemi önlemlerine bağlı olarak, Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başından itibaren halka açık sergilenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, geçici olarak hazırlanan sergi alanı pandemi koşulları göz önüne alınarak düzenlenecek. Portre, daha sonra uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla ve çalışmayla inşa edilecek müzedeki yerine konulacak.

PORTRE 6,5 MİLYON LİRAYA SATIN ALINMIŞTI

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi olan yapıt, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede alıcıların beğenisine sunulmuştu. İBB, Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla portrenin İstanbul'a kazandırılması için çalışma başlatmış ve zorlu bir müzayedenin sonunda yapıta yaklaşık 6,5 milyon liraya sahip olmuştu. Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Ölüm tarihi 3 Mayıs 1481 olan Fatih Sultan Mehmet'in ressam Bellini'ye verdiği son pozlardan biri olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Bültenler

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