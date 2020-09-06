Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak

Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber Bülteni'nden ayrılma kararı almasının ardından FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şentürk, "Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek" diyerek Fatih Portakal'ın son kez FOX ekranlarında olacağını duyurdu. Ayrıca Portakal, ayrılık nedenini de açıklayacak.

06.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:34

Yarın Fatih Portakal son kez FOX TV'ye ekranlarına çıkacak. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Selçuk Tepeli 'nin sunacağı FOX Ana Haber'e hem Fatih Portakal hem de kendisinin konuk olacağını duyurdu. Şentürk, "Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını" ifadelerini kullandı.

"İKİ AY BOYUNCA UĞRAŞTIK"

Şentürk, "Fatih Portakal kendi öznel nedenleri dolayısıyla bırakma kararı aldı. Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum. Ben Yayın Yönetmeni olarak zamansız oluyorum gereksiz buluyorum iki ay boyunca Fatih Portakal'ı ikna etmek için hepiniz biliyorsunuz uğraştık fakat saygı duymak lazım… Önce insanız sonra gazeteci. Onun da bir yaşamı var onun da bir yaşam hakkı var anayasal hakkı var, insan hakları var" diye konuştu.

"KAÇ KİŞİ CESARET EDEBİLİR"

Portakal'a saygı duymak zorunda olduğunu söyleyen Şentürk, "Elbette zamansız buluyorum yersiz buluyorum çok başarılı çok zirvede ama bu tarafından da baktığınızda acaba Türkiye'de kaç kişi Fatih'in bulunduğu noktada elinin tersiyle bu zirveyi bu şöhreti itip de normal yaşamına iç yaşamına çekilebilir? Kaç kişi cesaret edebilir soruyorum burada" ifadelerini kullandı.

BU KEZ KONUK OLACAK

Yarın Fatih Portakal son kez FOX TV'ye çıkıyor, daha doğrusu konuk oluyor. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber'de hem Fatih Portakal hem ben konuk olacağız. Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını" dedi.

"KORKTU KAÇTI DİYENLER VAR"

Doğan Şentürk, "İktidar, FOX yönetimine ve Fatih'e baskı yaptı ve yolları ayırma kararı aldılar diyorlardı. İktidar, Fatih Portakal'a para verdi iddiası vardı. Doğan Şentürk yol verdi, engellemek istemedi iddiaları vardı. Korktu kaçtı diyen de var. Bunlar çok komik" şeklinde konuştu.

Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Mansur Yavaş Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Demet Akalın Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 22:33:49. #1.14#
title