Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal son dakika istifa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal son dakika istifa

Bir süredir Fox'tan ayrılacağı konuşulan Fatih Portakal, istifa ettiğini açıkladı. Fatih Portakal haber sunumunda yaptığı yorumlarla beğenileri toplayan sunuculardan biriydi. Fatih Portakal nereli?

Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal son dakika istifa
24.08.2020 00:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:41

Medya dünyasında bir süredir konuşulan Fatih Portakal'ın Fox'tan ayrılma iddiası gerçek oldu. Hafta içi her gün saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkan ve Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenini sunan Fatih Portakal Fox Tv'den ayrıldı.

Yorumlarıyla çok beğenilen ve en çok izlenen haber bültenini olan Fox TV'de, Fatih Portakal devrinin bittiği iddia edildi. Portakal'ın Fox Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e kararını iletti ve bir daha haber sunmayacağını söyledi. Ayrılığın iki tarafın anlaşmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal son dakika istifa

FATİH PORTAKAL SON DAKİKA GELİŞMESİ! İSTİFA ETTİ

Fox TV'yi bırakan Fatih Portakal'ın en son sosyal medya paylaşımında sakallı hali dikkat çekti. Portakal paylaşımında "Kesilmeyen rüzgar eşliğinde 'Pazar keyfi'..." notuyla eşi Armağan Portakal ile bir anını paylaştı.

FATİH PORTAKAL KİMDİR? FATİH PORTAKAL NERELİ?

Fatih Portakal 2 Şubat 1967 tarihinde Nazilli'de dünyaya geldi.

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmaktadır.

Türk gazeteci ve sunucu olarak görev aldı.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.

FATİH PORTAKAL ESERLERİ

Ses'SİZ (2012)

Aklımla Dalga Geçme (2016)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

İlgili Haberler

Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk nereli? Fatih Öztürk hangi takımlarda oynadı?
Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk nereli? Fatih Öztürk hangi takımlarda oynadı?
Scott Piri kimdir? Scott Piri nereli, kaç yaşında? Scott Piri mesleği
Scott Piri kimdir? Scott Piri nereli, kaç yaşında? Scott Piri mesleği
Tam ölçülü aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşure kaç kaloridir? Sağlıklı aşure tarifi nasıl yapılır?
Tam ölçülü aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşure kaç kaloridir? Sağlıklı aşure tarifi nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı Güncel
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili 'çığır açan' bir gelişme açıklayacak
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili "çığır açan" bir gelişme açıklayacak
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
Su kanalı kazısında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş, hayatını kaybetti
Su kanalı kazısında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş, hayatını kaybetti
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı
Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Oğuzhan Koç
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Eddie Newton Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal son dakika istifa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 00:44:26. #1.14#
title