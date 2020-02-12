: Fatih Portakal, AK Partili isme küfür ettiği iddia edilen İmamoğlu'nu eleştirdi

12.02.2020 08:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:38

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın gündeminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Meclisi'nde küfür ettiği iddiası vardı. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35'lik zammı eleştiren Fatih Portakal, bu kez de İmamoğlu'nun küfür ettiği iddiasını eleştirdi. Ünlü gazeteci, bu olayı kabul edilemez bulduğunu dile getirdi.

Portakal, İmamoğlu'nun AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği iddiasını gündeme getirerek, kimsenin bunu hak etmediğini ve herkesin öfkesini kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

"NE OLURSA OLSUN HAKKI YOK"

İmamoğlu'nun zor günler geçiriyor olabileceğini dile getiren Portakal, "Ne olursa olsun İmamoğlu'nun böyle bir hakkı yok" dedi.

"İNSANLAR ÖFKELERİNİ KONTROL ETMEK ZORUNDA"

Portakal konu hakkında, "Neticede kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları İmamoğlu profiline aykırı bir davranıştır bu. Umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli. Yönetenler için de.Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Videosu