Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı - Haber
Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi, Ordu Caddesi, Fatih

Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı

Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı drone ile havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Fatih'in en işlek caddeleri drone ile görüntülendi.

12.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:38
Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı

Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı

Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Fatih'in en işlek caddeleri drone ile görüntülendi. Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın bomboş olduğu görüldü.

Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün gece saat 00.00 itibariyle başlayan yasağın ikinci gününde İstanbul'da yine sessizlik hakimdi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında boş kalan Fatih'in en işlek noktaları Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekipleri Millet Caddesi'nde oluşturdukları denetim noktasında, denetimlerini sürdürdü.

Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den Haber
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haber
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haber
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Zonguldak Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Fatih'in en işlek caddeleri bomboş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:00:07. #1.14#
title