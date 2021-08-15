FATİH ERBAKAN BİZ MİLLET ANLAYIŞI İLE HAREKET EDECEĞİZ

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Biz önce millet anlayışı ile hareket edeceğiz.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Biz önce millet anlayışı ile hareket edeceğiz. Borçsuz, zamsız, vergisiz milli kaynak paketleri ile kaynak bulacağız dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Tokat'a geldi. Kongre öncesi Genel Başkan Erbakan, kente hafta sonu kurulan pazar yerinde esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Erbakan daha sonra kongrenin yapılacağı 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'na geçti. Divan başkanlığı seçimi ile başlayan kongrede konuşan Genel Başkan Erbakan, Milletimiz inşallah yapılacak ilk seçimde önüne konulacak olan ilk sandıkta feraseti ile hareket edecek, kapı gibi iş bitirme belgesi olan milli görüşü tekrar iktidara taşıyacaktır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu sistemi ortadan kaldıracağız. Biz önce millet anlayışı ile hareket edeceğiz. Borçsuz, zamsız, vergisiz milli kaynak paketleri ile kaynak bulacağız. Bunun kitabını ortaya koyduk. Biz geldiğimizde kamuda, belediyelerde israfa dur diyeceğiz. Kaynaklarımızı adil bir şekilde bölüştüreceğiz. Vergi sistemini adaletli hale getireceğiz. Memura, işçiye, emekliye yüzde 50 maaş zammı var. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var dedi. Erbakan'ın konuşmasının ardından yapılan seçimde tek liste ile Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanlığı'na Ali Daldal seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı