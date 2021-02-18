Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak kaç yaşında, nereli? Fatih Çıtlak hayatı ve biyografisi!
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Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak kaç yaşında, nereli? Fatih Çıtlak hayatı ve biyografisi!

18.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:43
Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak kaç yaşında, nereli? Fatih Çıtlak hayatı ve biyografisi!

Sohbet programlarında yaptığı açıklamalarla dini konularda vatandaşları aydınlatan Fatih Çıtlak khakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Fatih Çıtlak kaç yaşında, nereli? Fatih Çıtlak kimdir?

Dini konularda verdiği sohbetlerle önemli konulara açıklık getiren Fatih Çıtlak katıldığı programlarda izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Peki, Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak kaç yaşında, nereli? İşte, Fatih Çıtlak hayatı ve biyografisi!

FATİH ÇITLAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1967

Kaç yaşında: 54yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Marmara Üniversitesi

Çıtlak, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve Fatih İmam Hatip Lisesindeki eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler alanında eğitimini tamamladı.

Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümünden mezun olan yazar Arapça ve İslami İlimler eğitimi almıştır. Üniversite hayatından sonra İstanbul'da tarihi Türk müziği topluluğunda misafir sanatçı olarak bulunmuştur. İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği kurucularından birisidir. Bunların yanı sıra çok sayıda dergiye makale vermiş ve çok sayıda konferansta yer almıştır.

İslam tarihi ve tasavvuf konularında birçok radyo ve televizyon programı hazırlayıp sunan Çıtlak, konuşmacı olarak sempozyum, panel ve konferanslarda yer aldı. Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak ülke içinde ve dışında sayısız etkinlikte bulundu.

MEHMET FATİH ÇITLAK KİTAPLARI

2012 – Huzur Defteri

2011 – Aşkın Bir Noktası

2011 – Nur Kandili

2011 – Mesnevi Şerhi

2011 – Padişah-Cariye Kıssası

2010 – 40 Mektup

2010 – 18 Beyit – Dinle

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