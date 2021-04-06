Fatih Çıtak kimdir? Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Çıtak kimdir? Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Fatih Çıtak kimdir? Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Fatih Çıtak, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Fatih Çıtak kimdir? Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak

Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Fatih Çıtak İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Fatih Çıtak'ın sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli ve Fatih Çıtak kimdir konularını araştırdı.

FATİH ÇITAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1967

Kaç yaşında: 54 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Mehmet Fatih Çıtak, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitiren ilahiyatçı üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamladı.İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapan Mehmet Fatih Çıtak, pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyetlerden biridir. Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulunan ünlü ilahiyatçı İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin de kurucularındandır. İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İs ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan Mehmed Fatih Çıtak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazı yayımlamaktadır. Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Mehmed Fatih Çıtak halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir. Mehmet Fatih Çıtak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısıdır. Mehmet Fatih Çıtak, daha önce TRT'de 'Gece Kahvesi' adıyla ramazan programı, atv'de de iki yıl sahur programı yaptı, 2014 yılında da ATV televizyon kanalında bir program sunmaktadır. Mehmet Fatih Çıtak, evlidir ve 4 çocuğu vardır.

MEHMET FATİH ÇITAK KİTAPLARI

Kirk Mektup,

Huzur Defteri 2: Tasavvuf Sohbetlerinde Kayda Alinan Notlar Mehmet Fatih Çıtak,

18 Beyit Dinle,

Mesnevi Serhi: Padisah Cariye Kissasi,

Nur kandili: Velî Gönenli Mehmed Efendi,

Ben dervişim diyene: Mürşid-i dervîşân ve Terbiyenâmeden Mehmet Fatih Çıtak,

Rüyalar Alemi,

Huzur Defteri II: Mürşid Sohbetlerinden Bir Demet Mehmet Fatih Çıtak,

Askin Bir Noktasi

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Çıtak kimdir? Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 23:41:14. #1.16#
title