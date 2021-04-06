Fatih Çıtak kimdir? Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Fatih Çıtak, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Fatih Çıtak kimdir? Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Fatih Çıtak İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Fatih Çıtak'ın sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Fatih Çıtak kaç yaşında, nereli ve Fatih Çıtak kimdir konularını araştırdı.

FATİH ÇITAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1967

Kaç yaşında: 54 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Mehmet Fatih Çıtak, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitiren ilahiyatçı üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamladı.İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapan Mehmet Fatih Çıtak, pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyetlerden biridir. Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulunan ünlü ilahiyatçı İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin de kurucularındandır. İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İs ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan Mehmed Fatih Çıtak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazı yayımlamaktadır. Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Mehmed Fatih Çıtak halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir. Mehmet Fatih Çıtak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısıdır. Mehmet Fatih Çıtak, daha önce TRT'de 'Gece Kahvesi' adıyla ramazan programı, atv'de de iki yıl sahur programı yaptı, 2014 yılında da ATV televizyon kanalında bir program sunmaktadır. Mehmet Fatih Çıtak, evlidir ve 4 çocuğu vardır.

MEHMET FATİH ÇITAK KİTAPLARI

Kirk Mektup,

Huzur Defteri 2: Tasavvuf Sohbetlerinde Kayda Alinan Notlar Mehmet Fatih Çıtak,

18 Beyit Dinle,

Mesnevi Serhi: Padisah Cariye Kissasi,

Nur kandili: Velî Gönenli Mehmed Efendi,

Ben dervişim diyene: Mürşid-i dervîşân ve Terbiyenâmeden Mehmet Fatih Çıtak,

Rüyalar Alemi,

Huzur Defteri II: Mürşid Sohbetlerinden Bir Demet Mehmet Fatih Çıtak,

Askin Bir Noktasi