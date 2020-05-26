İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
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İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Beyazıt tramvay durağında, bir erkek şahsın hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

26.05.2020 08:18 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:04

İstanbul'da Fatih Beyazıt tramvay durağında, bir erkek şahsın hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Olay, saat 06.45 sularında Fatih Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah görev değişimi yapan güvenlik görevlisi, erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinde kimliği çıkmayan 60 yaşlarında erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yapılan incelemenin ardından üzerinde herhangi darp izi bulunmayan şahsın cansız bedenini adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA

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