- Fatih Belediye Başkanı Turan, UNESCO Toplantısı'nda Suriçi Fatih'i anlattı

BAKÜ - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 43. Dünya Miras Komitesi toplantılarına konuşmacı olarak katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, tarihi eserlerin koruma-kullanma dengesini etkin ve verimli oluşturmanın önemine değindi.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 43. Oturumu kapsamında "Etki Değerlendirmesini Yeniden Düşünmek: İstanbul Örneği" isimli panel düzenlendi.

Panelde konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in İstanbul'da tek olan Dünya Mirası Alanı'nı sınırlarının içinde barındırdığını belirterek, bu eşsiz tarihi ve kültürel değerlerin emanetçisi olduğu için kendisini bahtiyar hissettiğini ancak bunun büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini söyledi. Başkan Turan, görevi gereği daha önce St. Petersburg ve Kamboçya'da düzenlenen Dünya Mirası Komite Oturumlarına katıldığını ve bu vesile ile Dünya Mirası Komitesi'nin koruma ilkeleri ve çalışma prensiplerine tanıklık etiğini anlattı. Turan, "Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanlarının evrensel değerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere taraf olduğumuz Dünya Mirası Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığımız ve UNESCO ile işbirliği içinde çalışmalarımızı yürütmeye ve birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin kalbinin İstanbul ve İstanbul'un kalbinin de Suriçi Fatih olduğunu, bütün büyük yatırımlara da ev sahipliği yapıldığını belirten Başkan Turan, "Burada önemli olan koruma-kullanma dengesini birbirini ezmeden, korunması gereken ile kullanıcıyı birbirinden en verimli ve etkin şekilde yararlandırarak koruyabilmek. Burada kullanıcının da korunması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu anlamda işimizin zor olduğunu da biliyoruz. Yapılan büyük projelerin en başından sonuna kadar bir müzakere süreci olan KÜMED'i (Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi Mevzuatı) doğru zamanda ve doğru yerde sisteme dahil edebilirsek; Dünya Mirası Alanı'na olan olası riskleri, olumsuz etkileri, olumlu etkiye veyahut birer avantaja dönüştürme fırsatını da yakalayabiliriz. Öte yandan; KÜMED'in Dünya Mirası Listesi'ne girmiş alanların üzerinde tüm Dünyanın karşılaştığı değişim baskıları ve tehditlerin nasıl yönetileceğine dair bir rehber ve bir araç olmasının kabulü ile taraf devletler olarak içselleştirmek bugün için yeterli gelmemektedir. Bu sebeple; yapılan bu çalıştay ve sonuçlarının, rehberin ve mevzuatın geliştirilmesinin, uluslararası mevzuatta yer alan tanımların yerel mevzuatta da yer bulmasının gerekliliğinin; elbette ki belediye başkanlığımız adına faydalı olacağının, görevlerimizi yerine getirmemiz adına işimizi kolaylaştıracağının farkında ve bilincindeyiz. Bundan sonra yapılacak çalışmalara da destek olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda atılan adımlar için, UNESCO tarafına, Alan Başkanlığımıza, Daimi Temsilciliğimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Panele Dışişleri Bakanlığı UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı Dr. Halil Onur, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, UNESCO Dünya Mirası Merkezi Müdürü Mechtild Rössler ve UNESCO Dünya Miras Komitesi Avrupa ve Kuzey Amerika Bölgesi Birim Başkanı Isabelle Anatole Gabriel katıldı.

Kaynak: İHA