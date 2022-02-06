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Fatih Arslan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fatih Arslan güven tazeledi

Fatsa Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı seçimli genel kurulunda tek liste ile seçime giren mevcut Başkan Fatih Arslan güven tazeledi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Fatsa Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı seçimli genel kurulunda tek liste ile seçime giren mevcut Başkan Fatih Arslan güven tazeledi.

Dumlupınar İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda üyelerinin tam desteğini alan mevcut başkan Fatih Arslan güven tazeledi.

Başkan Fatih Arslan yaptığı açıklamada, "Görevimizi en iyi şekilde devam ettireceğiz. Bana tekrar destek verip başkanlığa seçen üyelerimize minnettarız. Tek liste ile seçime girdiğimiz için sorumluluğumuz daha büyük. Bu sorumlulukla görevimizi devam ettireceğiz" dedi. - ORDU

Fatih Arslan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fatih Arslan, Esnaf Odası, Dumlupınar, Fatsa, Yerel, Haber

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