Fatih Altaylı'nın sözleri canlı yayına damga vurdu: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir

Fatih Altaylı'nın hazırladığı, Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programının konukları bu hafta Nevzat Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Faruk Acar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinin konuşulduğu sırada Araplardan bahsedildi. O sırada konuklardan Nevzat Çiçek konuşurken araya giren Fatih Altaylı'nın sözleri ise dikkat çekti.

"ELİNİ DEĞİL, AYAĞINI ÖPSENİZ YERİDİR"

Fatih Altaylı, "Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini öpeceksiniz. Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş ağabeyciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap'ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk'ün elini değil ayağını öpseniz yeridir" dedi.

"FATİH BEY ÖYLE BİR YERDEN YAKALIYOR Kİ"

Nevzat Çiçek ise bu sözler üzerine, "Ama 100 sene önce bölge böyle değildi. Siz girmeseniz bile adamlar sınırınızda bir şeyler yapıyor. Fatih bey öyle bir yerden yakalıyor ki; itiraz etseniz bir türlü etmeseniz bir türlü. Ama gerçek bu değil. O zaman öyleydi bu zaman böyle değil." ifadelerini kullandı.