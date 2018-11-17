Fatih Altaylı, "Kusura Bakmasın Yayınlıyorum" Deyip Mansur Yavaş'ın Mesajını Paylaştı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü CHP ve İYİ Parti'nin Mart 2019'da yerel seçimde ortak adayı olması beklenen Mansur Yavaş'la ilgili önemli bir bilgiyi aktardı.

"Mansur Yavaş'a gayriresmi teklif" başlıklı yazıda, Yavaş'ın kendisine bilgi amaçlı bir mesaj gönderdiğini ancak yayınlanmasını istemediğini belirten Altaylı, "Ben ise yayınlamayı tercih ediyorum. Kusura bakmasın. Belli ki, resmi bir teklif değil ama bir nabız yoklaması ya da bazı AK Partililerin kendi kendine işgüzmesi. Hangisi ise. En azından Mansur Yavaş'ın her partinin kapısını çalan bir 'Kubi' olmadığını anlamış olduk" ifadelerini kullandı.

İşte Yavaş'ın Altaylı'ya gönderdiği mesaj;

"Fatih Bey merhabalar. TV'de izlediğim kadarı ile AK Parti'den aday olabileceğimi ve AK Parti'ye yakınlaştığımı söylediniz. Gerçek durum şudur. Bazı AK Partililer, benim aday olmam konusunda istekli olup, yoklama yaptılar. Ben de uygun bir dille 'Belki makam sahibi olurum ama itibarımı kaybederim' diyerek teşekkür ettim. Bu konudaki mesaj ve benim yanıtım kayıtlıdır. Kısacası benim bir talebim olmamıştır"