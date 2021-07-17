Fatih Altaylı, aşı olmayanlar için 6 maddelik kısıtlama sıraladı
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Fatih Altaylı, aşı olmayanlar için 6 maddelik kısıtlama sıraladı

Fatih Altaylı, aşı olmayanlar için 6 maddelik kısıtlama sıraladı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Türkiye'de koronavirüse karşı süren aşılama çalışmalarını değerlendiren Fatih Altaylı, tartışma yaratacak bir öneride bulundu. Aşı olmayanlar için 6 maddelik kısıtlama listesi yayınlayan Altaylı, "Bu önlemleri almadığımız müddetçe bu salgını yenmemiz mümkün olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde koronavirüse karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. BioNTech, Sinovac ve Sputnik aşıları ile ülke genelinde toplamda 62.669.250 doz aşı yapıldı.

AŞI İKNA TİMLERİ KAPI KAPI GEZİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere birçok siyasi isim, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. İkna timleri ise kapı kapı dolaşarak aşı olmak istemeyen vatandaşlarla birebir ilgilendi.

"BU ÖNLEMLERİ ALMADIĞIMIZ MÜDDETÇE SALGINI YENEMEYECEĞİZ"

Türkiye genelinde aşılamaya yönelik büyük bir çalışma yürütülürken, gazeteci Fatih Altaylı aşı olmak istemeyenler için 6 maddelik bir kısıtlama önerisi yaptı. Altaylı, "Bu önlemleri almadığımız müddetçe bu salgını yenmemiz mümkün olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı'nın 6 maddesi:

1. Uçak dahil, toplu taşıma kullanmaları yasaklanmalı.

2. Lokanta ve eğlence yerlerine, kafelere, barlara girmelerine izin verilmemeli.

3. Şehirlerarası yolculuk yapmalarına engel olunmalı.

4. İbadethanelere girmelerine, toplu ibadet yapmalarına izin verilmemeli.

5. Aşı hakkı olduğu ve sırası geldiği halde aşı olmamakta ısrar edenler birden fazla kişinin aynı oda ya da salonda çalışmak zorunda olduğu iş yerlerinde çalışıyorlarsa salgın sonuna ya da aşı oluncaya kadar ücretsiz izne çıkarılmalı.

6. Halkla doğrudan temas halinde olan görevleri ifa edenler de aşı olmamaları halinde ücretsiz izne çıkarılmalı.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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